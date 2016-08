Zidane: A veces doy sensación de que quiero que James se marche

La leyenda del fútbol mundial y actualmente director técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, se refirió en rueda de prensa este viernes a la situación del atacante colombiano James Rodríguez cuyo futuro en el equipo blanco parece turbio aunado a los múltiples rumores que avisoran su salida de Madrid.

Declaró que ” a veces” contesta preguntas referentes la fútbolista y “parece” que da la sensación de que quiere que el colombiano abandone el club blanco, por sus palabras, que se suman a las especulaciones del cierre del mercado de fichajes que se encuentra a pocos días de concluir.

“James es un jugador del Real Madrid. Me preguntan siempre lo mismo y por ello responderé de igual manera (…) James tiene un contrato, es verdad que ha jugado menos y no es un problema porque intento que los jugadores sean importantes y James es igual que los demás. Hablo en colectivo con todos, pero con él no he hablo últimamente “, destacó el técnico francés.

También aclaró, que desea que todos los jugadores que conforman la plantilla del equipo español puedan disputar la misma cantidad de encuentros, pero espera que demuestren en el terreno de juego que merecen dicha oportunidad.