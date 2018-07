Yulimar apunta a los Juegos Centroamericanos

La triplista Yulimar Rojas, bicampeona mundial bajo techo, se recupera de una leve lesión en el tobillo derecho para llegar a tono a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, Colombia, a realizarse entre el 19 de julio y 3 de agosto.

“No estuve presente en las primeras citas del ciclo olímpico, pero me entusiasma muchísimo ir a los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Quiero ir y saltar duro allí. Cada vez que salto tengo en la mente a mi país”, dijo la olímpica a su equipo de prensa.

Rojas, subcampeona de los Juegos Olímpicos Río 2016, tuvo una leve torcedura en el tobillo hace dos semanas en medio de una sesión de entrenamiento en la pista de atletismo Fuente de la Niña, en Guadalupe, España.

“Me hicieron resonancias y no salió nada malo, solo algunos ligamentos un poco golpeados porque me doblé el pie. Tengo edema debido al golpe. Ya no estoy tan inflamada, solo siento un poco de molestia por el líquido que aún tengo”, añadió.