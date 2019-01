Yohan Pino guió al Magallanes y la serie se define en Barquisimeto

En una serie de muy pocas carreras, donde se perdieron los extrabases para larenses y bucaneros, los lanzadores de ambos conjuntos dictaron sentencia en los primeros cinco compromisos de la semifinal. Cuando se analizan ambos lineups es curioso ver como, con tantos peloteros de jerarquía, los batazos no salen. Los Navagenates del Magallanes blanquearon 3-0 a los Cardenales de Lara, con una excelente salida del maracayero Yohan Pino.

El derecho guió a los turcos al tirar seis innings de un solo hit, con par de boletos y cuatro ponches. Si bien el pitcheo del Magallanes mantiene una efectividad baja, los bates se silenciaron desde aquel tercer juego en la serie contra los Caribes de Anzoátegui. Y es que, los abridores de la nave turca solo toleraron cuatro carreras limpias en 25.1 innings de labor.

“Así como ellos han venido haciendo ajustes con nuestros bateadores, nosotros también los hacemos y hoy me tocó a mí”. dijo el diestro, que ganó el juego. “Mi mejor pitcheo es la recta, la utilicé mucho, y la curva que hoy me estaba rompiendo muy bien”. “Me mentalicé para los playoff, estoy aprovechando la oportunidad que me da el mánager”, agregó.