Wawrinka se despide de sus muletas de manera peculiar [+Tuit]

Stanislas Wawrinka aproxima cada vez más su regreso a las canchas de tenis con una rodilla izquierda renovada. Ahora, no cuenta con apoyo para caminar y su felicidad la desbordó con divertidos emoticones y gráficos.

A través de sus redes sociales el suizo mostró una peculiar imagen de despedida a unas compañeras que estuvieron con él este último mes: las muletas.

“Adiós, muletas. Espero no volveros a ver nunca más”, escribió el tenista en su cuenta oficial de Twitter acompañado de diversos emoticones y una fotografía.

‘Stan’, que no tiene acción luego de perder en las primeras rondas de Wimbledon, espera volver la venidera temporada sin molestias y en buena forma.

Bye crutches… hopefully see you never again !! 🙄🤒🚑🤕🤦🏻‍♂️😴🍷🍕🌭📺😴🍷🍝🍗💻🍩🍮🍷🖥🐼🐻😘🥗🍏🍓🍌🙋🏻‍♂️🔜🏃🏻 pic.twitter.com/bidifQ3tHS

— Stanislas Wawrinka (@stanwawrinka) September 27, 2017