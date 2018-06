Vettel logra la ‘Pole Position’ del Gran Premio de Canadá [+Tuit]

Sebastian Vettel consiguió la ‘Pole Position‘ tras realizar el mejor tiempo en la sesión de clasificación del Gran Premio Premio de Canadá del campeonato 2018 de Fórmula Uno.

El piloto alemán, cuádruple Campeón del Mundo (2010, 2011, 2012, 2014), marcó con su Ferrari un tiempo de vuelta de 1’10″764, tiempo récord del circuito Gilles Villenueve. El finlandés del equipo Mercedes, Valtteri Bottas termina conformando la primera fila de largada.

Max Verstappen, de Red Bull, quien lideró todos los entrenamientos libres, saldrá desde la tercera posición el día de mañana. El favorito para muchos de este fin de semana, Lewis Hamilton, Mercedes, se ubicó en la cuarta posición a tan solo dos décimas del tiempo de Vettel.

El otro piloto de Ferrari, Kimi Raikkonen cometió un error en su último intento para mejorar su tiempo hizo que le costará solo ser quinto. El Red Bull conducido Daniel Ricciardo se colocó en la sexta plaza.

Niko Hulkenberg con su Renault fue el mejor del resto siendo séptimo seguido por el Force India de Esteban Ocon, luego de su compañero Carlos Sainz y Sergio Pérez finalizó décimo.

Mañana domingo a las 14:10 se disputará la carrera del Gran Premio número siete de la temporada.

Mire la tabla completa de tiempos:

