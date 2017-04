Vettel domina los libres en Bahréin a la sombra del regreso de Button

Sebastian Vettel dominó las dos primeras sesiones de los ensayos libres del Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1, este viernes, pero tuvo que compartir protagonismo con el hombre del que todo el mundo hablaba en el ‘paddock’, Jenson Button, tras anunciarse que el británico aparcará su estatus de retirado para correr en mayo en Mónaco.

Al margen de esa noticia, Vettel se centró como el resto de pilotos en hacer pruebas y fue el más rápido, tanto en una primera sesión disputada con un calor abrasador como en la segunda, ya al anochecer, la hora en la que tendrán lugar la sesión de calificación del sábado y la carrera del domingo.

En la primera, Vettel lideró por delante de los dos Red Bull, pero fue más igualada la segunda sesión, en la que el alemán también terminó con el mejor crono.

Detrás del piloto de la Scuderia, los dos siguientes en la segunda sesión estuvieron en una breve diferencia, con el finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) y el australiano Daniel Ricciardo (Red Bull) a menos de una décima de segundo.

Luego quedaron el finlandés Kimi Raikkonen (Ferrari) y Lewis Hamilton (Mercedes), ese último ganador el pasado fin de semana en China.

Vettel tuvo sin embargo un problema el viernes por la tarde-noche, viéndose obligado a volver a ‘boxes’ unos veinte minutos después de que su monoplaza se detuviera en la pista. En la primera sesión, Raikkonen había acortado su sesión por una avería.

El español Carlos Sainz Jr (Toro Rosso) también interrumpió su segunda sesión, en su caso con el coche echando humo. Entre la primera y la segunda sesión, el belga Stoffel Vandoorne sufrió un incidente técnico que le obligó a cambiar de motor.

– Entre Button y Ecclestone –

Pero más allá de los tiempos de los ensayos libres, el día en la Fórmula 1 estuvo marcado por un nombre: Jenson Button.

La noticia del regreso de Button llegó por medio de un comunicado de McLaren-Honda: será el vencedor de la edición de 2009 en el Principado el encargado de suplir a Fernando Alonso, baja en Mónaco este año para correr las 500 Millas de Indianápolis.

El anuncio de que Alonso estará en la mítica cita estadounidense había abierto las especulaciones sobre un eventual reemplazo y el nombre de Button estaba en la mente de muchos.

“Estoy emocionado de hacer un regreso de una carrera a la Fórmula 1, no creo que haya un mejor lugar que mi casa de adopción, el Gran Premio de Mónaco”, afirmó Button, de 37 años, que sigue teniendo contrato con McLaren, marca con la que se comprometió a ejercer de embajador durante dos años.

También fue noticia en el ‘paddock’ de la Fórmula 1 en este primer día en Bahréin la presencia de Bernie Ecclestone, el expatrón de la competición despedido en enero por el nuevo propietario Liberty Media y que estuvo presente invitado por el príncipe heredero del país del Golfo Pérsico.

“Las cosas han cambiado para todos, he cambiado de posición, pero, aparte de eso, todo sigue parecido. No me he ido”, aseguró.

“Está bien estar de vuelta, pero solo me he perdido dos carreras. No lo he echado de menos durante esas dos carreras, en las que no habría estado presente, de cualquier forma. Ahora estoy aquí”, añadió.