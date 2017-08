Venezuela encarará un partido de “vida o muerte” ante Canadá

Venezuela, vigente campeona, se impuso el lunes ante Islas Vírgenes con una pizarra 86-84 para encestar su primera victoria en la AmeriCup. Tras, un triunfo ajustado, el base Vinotinto Gregory Vargas analizó el triunfo y catalogó de “vida o muerte” el próximo juego ante Canadá este tarde.

“Es algo grande, aún seguimos con vida y el de hoy es un partido de vida o muerte. Aunque fue una victoria un tanto trágica al final, pero lo logramos nos mantuvimos unidos y cerramos con una victoria”, explicó el venezolano, luego de que su compañero John Cox encestó un triple a menos de un segundo de juego y con la desventaja para sellar el triunfo.

.@FVBaloncesto 🇻🇪 had an important W over Virgin Islands 🇻🇮 in today’s action of Group B in the #AmeriCup2017!

🎥 Enjoy the game highlights! pic.twitter.com/go8zXmzkPZ

— FIBA (@FIBA) 29 de agosto de 2017