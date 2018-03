“V-Mart” impacta en la primavera

A pocos días de terminar la Liga de la Toronja en el Spring Training 2018, el venezolano Víctor Martínez no mide sus hits, cuadrangulares o remolcadas, sino cómo se siente en el plato.

Los Tigres de Detroit, por su parte, no pueden leer la mente del criollo, así que evalúan los swings y los resultados que hasta el momento son alentadores. No solo se trata de los jonrones o los imparables, sino la consistencia en la calidad del contacto. El designado de los felinos está bateando líneas con contundencia, ya sean imparables o outs.

“V-Mart” se ha ponchado solo cuatro veces en 26 turnos al bate, con seis inatrapables, tres jonrones y cinco carreras remolcadas.

“Los números de los entrenamientos de primavera no significan nada”, comentó el criollo a MLB.com. “He visto jugadores batear para .600 en la primavera y luego los envían a las ligas menores en mayo o junio. Al final del día, Spring Training solo tiene valor para pocos”.

Se puede interpretar que eso no es significativo para el criollo. Quizás los números sean irrelevantes, pero su swing y confianza en la caja de bateo son vitales para Martínez, quien afrontó una temporada complicada en 2017 dentro y fuera del terreno con dos episodios de taquicardia, por la cual tuvo que ser intervenido.

El oriundo de Ciudad Bolívar cumplirá 40 años en diciembre y podría estar cerca del retiro.

“Es el último año de mi contrato. Podría ser el último. Quizás no. ¿Quién sabe? Pero nunca he dado las cosas por sentado. Como siempre he dicho, esto es lo único que sé hacer. Solo tengo que asegurarme de estar listo para dar lo mejor de mí”, dijo el veterano.

“V-Mart” de seguir consistente, podría estar bateando en la parte gruesa de la alineación cuando los Tigres arranquen la temporada el 29 de marzo contra los Piratas en Detroit.

237 cuadrangulares ha conectado Martínez en 15 campañas en las Grandes Ligas