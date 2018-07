Uruguay y Brasil lucharán por sus pases a semifinales

Mañana viernes 6 de julio se disputarán los primeros dos choques de los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018: Uruguay vs Francia (10:00 AM) y Brasil vs Bélgica (02:00 PM). Los conjuntos sudamericanos lucharán para clasificarse a las semifinales en donde se verán las caras si logran pasar.

Camino uruguayo

Los charrúas se enfrentarán a los franceses, quienes eliminaron en octavos a la Argentina de Lionel Messi, en el estadio Nizni Novgorod sin disponer de Edison Cavani.

El delantero anotó dos goles en el partido de la anterior fase contra Portugal que valió mantener a la selección uruguaya en competencia. No estará en el importante encuentro de mañana debido a una molestia muscular que sufriera el pasado sábado 30 de junio.

Todo parece indicar que el seleccionador Óscar Washington Tabárez elegirá a Christian Stuani como reemplazo de la estrella del Paris Saint Germain (PSG).

Por suerte para los rioplatenses, Luis Suárez si estará disponible y todos los focos van para él para hacer cumplir el deseo de pasar a semifinales por segunda vez en tres mundiales.

Destino brasileño

Los brasileños se mediarán ante los belgas en lo que es para muchos una final anticipada.

Neymar está concentrado para llevar a su país a la siguiente ronda y darse una especie de revancha por no estar en la del anterior Mundial (Brasil 2014) por una lesión en la espalda.

‘La canarinha’ no lo tendrá nada fácil en el Kazán Arena porque Bélgica ha demostrado un juego vistoso y muy ofensivo en lo que llevamos de campeonato. Hazard y Lukaku quieren llevar su equipo a semifinales después de 32 años.

Mañana sabremos el destino de las únicas selecciones de América quedan en la máxima competencia futbolística.