Tiger Woods vs Phil Mickelson: el duelo que es mucho más que golf

Como si de un Mayweather contra Pacquiao se tratase, Las Vegas se prepara para acoger un nuevo combate del siglo, en este caso en un campo de golf y no sobre el cuadrilátero. Este viernes 23 de noviembre, Tiger Woods y Phil Mickelson, los dos jugadores en activo con más victorias, se enfrentan en un cara a cara en el campo de Shadow Creek. El premio, 9 millones de dólares para el ganador.

El partido será a 18 hoyos en formato match-play aunque hay numerosos aspectos que convertirán a este evento en un espectáculo singular. Para empezar, se trata del primer torneo de golf que se emitirá en la modalidad de PPV teniendo un precio para el mercado estadounidense de 19.99 dólares.

Otras curiosidad es que el campo de Shadow Creek estará cerrado para espectadores y las únicas personas que estarán presentes, además de los propios golfistas y sus caddies, serán los jueces y marshalls del campo y, por su puesto, un amplio equipo de televisión que usará incluso drones para la retransmisión.

Podrán apostar dinero durante el desarrollo del juego

Tanto Mickelson como Tiger y sus respectivos caddies, llevarán micros para que se escuche todo lo que hablan y así hacer más ameno el desarrollo de la retransmisión, dado que al haber sólo dos jugadores no se podrá saltar entre distintos escenarios de juego, como es habitual. Algo que hará más interesante el duelo serán las apuestas que realicen los dos jugadores en pleno desarrollo de la acción. Eso sí, serán de carácter benéfico.

De entrada, ya en la presentación del denominado ‘The Match’ (El Partido) han puesto en juego 200.000 dólares. Lefty retó al Tigre con 100.000 $ para quien hiciera birdie en el hoyo 1, y Woods dobló el premio. “Hay agua en el lado izquierdo del hoyo 1 y es el sitio por el que Phil tiende a fallar”, aclaraba el ganador de 14 ‘Majors’.

Mayweather se presentó en 2015 con 38 años para el combate contra Pacquiao, que contaba 36 entonces, cuando la curva de rendimiento deportivo de ambos ya caía. Este viernes Tiger lo hará con 42 frente a los 48 de Phil, en un enfrentamiento que viene a poner de relevancia el entusiasmo que despiertan los duelos de leyendas, por mayores que estén. El Donovan Baily vs Michael Johnson del 97 en la distancia de 150 metros, aún con ambos en la cima, atrajo incluso a los que nunca antes habían visto atletismo.

La opinión de Kareem Abdul Jabbar

De hecho, como expresa Kareem Abdul Jabbar en un artículo en The Guardian, donde rememora el éxito de su partido con Julius Erving en 1992 (41 años el Doctor J y 44 Kareem), el denominado ‘The Clash of the Legends’, “apoyamos ahora tanto a Tiger por tratarse de un símbolo de la única cosa que todos compartimos a regañadientes: el envejecimiento”.

Jabbar alude además a la perseverancia de Woods por volver a ganar después de pasar casi dos años sin poder andar, cuando ya lo había logrado todo en su deporte y no tenía necesidad de poner en riesgo su salud. Y lo mismo de Lefty, que logró una victoria cinco años después de su último triunfo para poder seguir en el candelero y no perderse la Ryder Cup.