Tiger Woods logra su primer título luego de cinco años sin triunfos

Tiger Woods ganó por primera vez en más de cinco años el Tour Championship. Woods, que ha ganado 14 majors, quedó campeón en el East Lake Golf Club de Atlanta. Es su triunfo número 80 en el PGA Tour y el primero desde agosto de 2013.

Woods terminó con 11 bajo par, a dos golpes de su contendor más cercano Billy Horschel.

“Me encantó todo, la lucha y la rutina y las condiciones difíciles. Me encantó todo”, dijo el ex No. 1 del mundo a NBC momentos después de su último putt.

Miles de fanáticos siguieron al jugador de 42 años, gritando “EE.UU., EE.UU.” cuando Woods selló su primera victoria en 1.876 días.