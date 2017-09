Tiger Woods “encantado” de estar en la Copa de Presidentes de golf

El astro Tiger Woods, que aún se recupera de una cirugía en la espalda practicada en abril, dijo que estaba “encantado” de ser el capitán adjunto de Estados Unidos en la Copa de Presidentes de golf, aunque admitió estar pensando en su futuro.

“Estoy encantado de estar aquí con todos estos jóvenes y nuestro capitán, he jugado la Ryder Cup y la Copa des Presidentes con todos y vamos a tener mucha diversión esta semana”, dijo Woods.

Ganador de 14 torneos de Gran Slam, Woods se ha visto privado de la competencia desde su cuarta operación en la espalda en abril.

Aún en convalecencia, el “Tigre” de la PGA confesó “no saber cuál será su futuro”.

“Me preocuparé por mi salud para estar seguro de que ya no tengo dolor, y luego esperaré lo que dirá mi cirujano”, explicó Woods, ganador de 79 títulos en el circuito americano de la PGA.

“Estoy entrenando, estoy cada vez más fuerte, pero todavía no he trabajado los músculos que se utilizan para el golf”, dijo Woods.

Lejos de las competencias por 15 meses entre 2015 y 2016 debido a su espalda, hizo un intento de volver al circuito profesional a finales de 2016 y principios de 2017, pero tuvo que terminar su temporada después de solo dos competiciones debido a nuevos dolores de espalda.

“El dolor ha desaparecido, pero no sé cómo mi cuerpo va a reaccionar porque todavía no he dado un golpe de golf, por lo que tomará tiempo y ser paciente”, concluyó Woods, asistente del capitán Steve Stricker, junto con Fred Couples, Davis Love y Jim Furyk.