Tiburones tendrá su Café para el domingo

La quinta semana de los Tiburones de La Guaira terminó con resultados muy positivos, se metieron en la mitad de la tabla y comenzaron la sexta con una notición, para seguir motivados. El grandeliga José Alberto Martínez dijo presente en los entrenamientos este martes en el Estadio Universitario y confirmó su debut para el domingo, reseñó la LVBP.

“El domingo contra (Leones) Caracas debutaré. Es una promesa”, confirmó el Cafecito.

Antes de iniciar la campaña el big leaguer de los Cardenales de San Luis, había dado a conocer su intención de actuar en la pelota criolla para inicios del mes de diciembre, pero adelantó su presencia.

“Yo solamente dije que tenía que prepararme antes y, a pesar de que la temporada terminó en septiembre, ya no tengo 21 años (de edad)”, contó el hijo mayor de Carlos “Café” Martínez. “Así que tenía que acondicionarme, empecé a tomar las vitaminas, empecé a comer bien, por lo menos le estoy pegando a la pelota. Aquí estoy para ayudar al equipo”.

Martínez espera jugar su campaña número 10 en Venezuela, siempre con el equipo de sus amores, La Guaira, y no dudó en comentar el buen momento que pasa la novena dirigida por Oswaldo Guillén.

“No es una sorpresa que nosotros (Tiburones) no comenzamos nunca bien”, declaró el varguense. “Pero los muchachos están haciendo un buen trabajo colectivamente. Pienso que poco a poco vamos a ir mejorando. Aunque yo vengo para acá a tratar de pegarle a la pelota, no a tratar de cambiar las cosas o las estadísticas”.

“El equipo no quedará campeón, sólo porque yo esté aquí. Por eso simplemente voy a tratar de ayudar al equipo en lo que pueda”, agregó el bateador, de 30 años de edad.

Hasta ahora, un mes de acción

El jardinero espera jugar lo más que pueda con los escualos, pero no tiene claro si se quedará por lo que resta de temporada.

“Para el 15 de diciembre sabré si jugaré por más tiempo”, informó Martínez. “Yo no vine para acá a trabajar nada ni mejorar nada, vine para tratar de ganar juegos”.

Jugará donde el estratega Guillén lo coloque, pero de mejorar alguna posición será la inicial, ya que, de allí saldrá una mejor oportunidad en su currículo para las Mayores.

“Voy a tratar de hacer las dos cosas jugar en la primera base y en los jardines”, confesó. “Voy a seguir trabajando y no puedo descartar ninguna de las dos posiciones, atrapando rodados, a seguir agarrando elevados. Quiero trabajar en la defensa, porque eso me ayudará para la nueva campaña en Estados Unidos, porque no sé mi futuro con los Cardenales”.

Con la organización de San Luis disputó este año la mayor cantidad de juegos en su carrera en el Big Show. Allí sumó 152 compromisos, en los que visitó el plato en 534 oportunidades, despachó 163 indiscutibles, remolcó 83 carreras y dejó .305 de promedio al bate.

“Aún no tengo futuro en las Grandes Ligas”, advirtió Martínez. “Pienso que a pesar de que hay personas que tienen 15 años las Mayores, hay otras como Yadier Molina que siguen trabajando desde el primer día y por eso es que yo estoy aquí, para ser como él”.