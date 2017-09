Tenistas llenan de elogios a Rafael Nadal [+Tuits+Foto]

El triunfo de Rafael Nadal en el Abierto de Estados Unidos, el domingo, generó una ola de halagos del mundo del tenis en las redes sociales que concluyeron en la grandeza del español en el deporte blanco.

Por la misma red social, David Ferrer catalogó a Nadal, ganador de 16 grand slam, como una “barbaridad de jugador y persona en todos los aspectos”. Mientras que Gabriela Sabatini indicó que la ‘fiera’ española es “cada vez más grande”.

Juan Martín Del Potro felicitó a su verdugo de semifinales y exaltó como “merecido campeón” al de Manacor que venció por 6-3, 6-3 y 6-4 al sudafricano Kevin Anderson en la final del torneo neoyorquino.

“Que grande sos @rafaelnadal. Sos un gran ejemplo para todos. Mejor persona que jugador inclusive. Feliz por vos, tu equipo y todos los que te rodean”, dijo Juan Mónaco en su cuenta de Instagram.

Nadal conquistó su tercer US Open, título 74, segundo grand slam del año (Roland Garros) y se acercó a Roger Federer (máximo ganador de majors con 19) en coronas en grandes.

Torneo inolvidable. Gracias por el amor y por los momentos increíbles. / I won't forget this. Thanks for the love, #usopen. 🙌☺️❤️🗽 pic.twitter.com/6VeMbs7y9X

— Juan M. del Potro (@delpotrojuan) September 9, 2017