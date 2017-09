Simeone: “La victoria del Chelsea fue justa porque jugó mejor”

El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, admitió este miércoles que el Chelsea, ganador por 1-2 en el Wanda Metropolitano en la Liga de Campeones, fue “mejor”, remarcó que tuvo “más intensidad” y estuvo “mejor técnica y tácticamente” y reconoció que el empate era “bueno” para su equipo.

“El Chelsea fue mejor. Tuvo más intensidad, estuvo mejor técnicamente, mejor tácticamente… Hizo un partido completo en el que fue superior. Más allá de que íbamos ganando 1-0, más allá de que pudimos en la jugada de Saúl ponernos 2-0 en el primer tiempo, nunca estuvimos cómodos. La victoria del Chelsea fue justa porque jugó mejor”, expresó en la rueda de prensa posterior al duelo.

El 1-2 fue en el minuto 94, uno por encima del tiempo que había añadido el árbitro Cunet Cakyr. “Tengo que ser justo con lo que vi. No me detengo en esto. Fueron mejores y el empate era bueno para nosotros. Lograron en la última jugada tener paciencia para mover la pelota muy bien y resolver el partido muy bien para ellos. No me detengo en eso. No creo que haya sido determinante”, declaró.

El 1-1 lo había marcado antes Álvaro Morata, en el minuto 60. “Es un futbolista extraordinario. Por eso está en la selección española, por eso ha jugado en el Real Madrid, en el Juventus y ahora en el Chelsea. Son jugadores importantes que hacen muy fuertes a sus equipos y hoy tuvo una actuación muy buena”, valoró Simeone.

El técnico comparte que los sistemas con tres centrales, el que utilizó el Girona en la primera jornada de la Liga (2-2) y este miércoles el Chelsea (1-2) en la Liga de Campeones, “complicaron” a su equipo. “En Girona lo resolvimos bastante bien en el segundo tiempo y creo que con el movimiento de Giménez (que entró este miércoles como tercer central) en el segundo tiempo el equipo estaba más equilibrado en todas las líneas”, repasó en ese sentido.

Simeone apostó de nuevo en el once por jugadores jóvenes como Thomas Partey, Lucas Hernández o Ángel Correa. “Considero que siempre no intento poner futbolistas para que hagan la ‘mili’, sino para que respondan al partido y la importancia que tienen. Es verdad que tanto Correa como Thomas y Lucas son muy importantes para nosotros y van a seguir creciendo en este tipo de partidos”, dijo.