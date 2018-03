Simeone: “La sensación que tengo es que lo perdí yo”

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, se inculpó de la derrota ante el Villarreal por 2-1, ya que aseguró que sus jugadores hicieron un gran partido y él no les ayudó a ganar.

“La sensación que tengo es que lo perdí yo, la sensación es que los futbolistas hicieron un partido enorme y creo que yo me equivoqué y no les ayudé a ganar”, afirmó en rueda de prensa Simeone, que no quiso concretar en qué se había equivocado al señalar que “en cosas del partido“.

Sobre el desarrollo del encuentro, que se le escapó al Atlético de Madrid en los últimos diez minutos con los dos goles del Villarreal, dijo que “fue un partido intenso“.

“En la primera parte creo que lo hicimos bien y hasta su primer gol creo que lo estábamos haciendo bien, pero ellos han encontrado esos dos goles en la recta final”, añadió.

Sobre la distancia de 11 puntos que separa ahora al Atlético de Madrid del líder Barcelona, apuntó: “Debemos seguir trabajando. Debemos sumar muchos puntos y después ya veremos qué va a pasar“.