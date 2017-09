Sergio Ramos e Iniesta no creen que Rusia-2018 sea su último Mundial

El capitán de la selección española, Sergio Ramos, y su compañero Andrés Iniesta, aseguraron este viernes que no piensan que Rusia-2018 pueda ser su último Mundial.

“Siempre pienso en el día a día, intento disfrutar de cada momento que me brinda este magnífico deporte y en ese sentido no pienso que pueda ser el último Mundial, todo lo contrario”, dijo Ramos en rueda de prensa previa al encuentro clasificatorio mundialista contra Italia el sábado.

“Mientras me lo permitan mi ambición, mi ilusión, mis ganas de seguir en este deporte, intentaré alargarlo el máximo tiempo posible porque me lleva haciendo feliz muchísimos años y si puedes alargar la felicidad por qué no lo vas a hacer”.