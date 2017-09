Salvador y Alcides encienden el madero ante Detroit [+Videos]

El triunfo de los Reales de Kansas City con marcador de 7-6 ante los Tigres de Detroit tuvo sabor criollo, el primero en conectar cuadrangular fue Salvador Pérez, luego Alcides Escobar mandó la pelota a las gradas; ambos batazos de cuatro esquinas fueron solitarios y sirvieron para mantener la ventaja de su equipo.

En la séptima entrada Pérez al primer lanzamiento que fue una recta el careta la botó entre los jardines izquierdo y central.

Salvador Perez hits a solo home run for his 22nd home run of the season!!! #RaisedRoyal pic.twitter.com/fvHt8uPeEV

