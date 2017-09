Salomón Rondón: “Sigo trabajando y confiando en mis posibilidades”

José Salomón Rondón no está teniendo su mejor arranque de temporada en Europa y él lo sabe. El delantero venezolano habló este viernes sobre su presente en West Bromwich Albion, el quehacer de la selección y de la nominación de Deyna Castellanos al premio “The Best”, entre otras cosas.

En declaraciones realizadas al programa radial Balón en Juego, de Deportiva 1300 AM, el delantero aseguró que no se rendirá de cara al futuro inmediato.

“Sigo trabajando y confiando en mis posibilidades para esperar que los minutos vuelvan”, afirmó el criollo quien ha perdido su puesto en el once inicial de Tony Pulis en West Brom. “El entrenador tuvo la oportunidad de venderme y no lo hizo. Siempre conversa conmigo, lo cual habla de la confianza que me tiene”, aseguró el caraqueño.

El delantero, con paso por Las Palmas, Málaga, Zenit, Rubin Kazan y West Bromwich, aseveró que seguirá luchando. “Llevo 11 años en Europa y siempre he ido a más. Hay que mantenerse firme ante las adversidades, es una de las cosas que me caracteriza a lo largo de mi carrera”, apuntó.

Sobre el presente de la selección, Rondón resaltó el evidente cambio generacional. “Tarde o temprano tenía que venir un cambio generacional. Lo de la Sub 20 es un logro nacional”, afirmó el espigado atacante.

“El cambio afecta. No es lo mismo un Mundial Sub 20 que las eliminatorias, pero los jugadores se van adaptando. Ahora me toca ser uno de los mayores y tomar el testigo de jugadores como Renny Vega o José Manuel Rey, quienes me recibieron a mí en la selección”, señaló el internacional Vinotinto.

Por último, Rondón habló sobre la reciente nominación de Deyna Castellanos como una de las tres finalistas al premio “The Best” de la FIFA. “Para mí es increíble lo que ha hecho Deyna Castellanos. Me llena de orgullo y admiración la evolución del fútbol femenino”, finalizó Rondón.

Meridiano.