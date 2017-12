Salomón Rondón: la Premier es la mejor liga del mundo

Salomón Rondón, delantero del West Bormwich Albion de la Premier League afronta su tercera temporada en este club, al que llegó procedente del Zenit de San Petersburgo, de Rusia, y conversó con la agencia EFE sobre su temporada y su futuro.

“Estoy muy contento de estar aquí en la Premier, disfrutando y tratando de marcar goles. Es un momento muy complicado para el equipo, pero trato de llevarlo de la mejor manera” manifestó el caraqueño.

Destacó que estar en la Premier League “da mucho currículum. La Premier llama muchísimo la atención y coincido que es la mejor liga del mundo”.

De igual forma, Rondón no descartó la posibilidad de volver a España, donde ya militó por un tiempo en Las Palmas y el Málaga, “se echan de menos muchas cosas de la Liga. No descarto volver a España, me gustó mucho jugar allí”.

“La meta es tratar de marcar muchos goles y tratar de ayudar al equipo. Mi sueño sería jugar una competición europea con el West Bromwich”, sentenció el internacional vinotinto.

Meridiano.