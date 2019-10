Sabathia dice adiós a una carrera de 19 años en las Grandes Ligas

Luego de 19 años en las Grandes Ligas de béisbol, el estelar zurdo C.C. Sabathia le dijo adiós este viernes de una forma inesperada por una lesión, dejando ahora a Justin Verlander como el pitcher activo que lidera varios departamentos del pitcheo.

«Creo que es un poco apropiado. Tiré hasta que no pude más», dijo Sabathia a la prensa el viernes, un día después de que el zurdo de 39 años fuera sacado del Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, que los Yankees perdieron 8×3 ante los Astros de Houston para quedar a una derrota de eliminación.

Sabathia dijo que se había lesionado en un lanzamiento de 92 mph que le hizo al emergente cubano Aledmys Díaz.

«Cuando solté la pelota, mi hombro se fue con ella», dijo sentirlo Sabathia.

Luego de un lanzamiento de calentamiento, Sabathia no pudo continuar y salió del juego en un viaje emocional al ´dugout´ claramente adolorido ante una gran ovación, incluso de los Astros.

«Creo que eso fue lo que me emocionó más que la lesión real, solo escuchar a los fanáticos y la forma en que me estaban animando», agregó Sabathia. «Me hace sentir bien. Me hace sentir que tomé la decisión correcta hace 11 años (cuando firmó con el equipo)».

Sabathia, quien había dicho que esta sería su última temporada, firmó con los Yankees antes de la temporada 2009 y ganó un título de la Serie Mundial ese año en su primera campaña en Nueva York al derrotar a los Filis de Filadelfia.

El corpulento lanzador fue seis veces All-Star y ganador del Premio Cy Young de la Liga Americana en el 2007 con los Indios de Cleveland y termina su carrera con un récord de temporada regular de 251-161 con 3.093 ponches.

«Cada vez que salía, tenías que romper la pelota o arrancarle la camiseta para sacar a ese hombre del montículo», dijo de Sabathia la estrella de los Yankees, el toletero Aaron Judge.

Ahora Verlander, quien continuará activo, se ubicará como líder en la mayoría de los renglones heredados por Sabathia.

Los número de Sabathia son 251 victorias, 3.571,1 innings trabajados con 3.093 ponches en 560 aperturas, mientras que Verlander tiene 225 triunfos, 2.982 entradas lanzadas, 3.006 abanicados y 453 salidas como abridor.