Roger Federer es el deportista suizo del año [+Fotos]

La temporada de ensueño para Roger Federer fue galardonada este domingo por su país. El suizo se alzó con el premio “Swiss Sportsman” por séptima ocasión en su carrera.

El helvético, ganador de 19 grand slam, superó con el 36.88 % de los votos a Nino Schurter (25.63 %) y Beat Feuz (15.55 %).

Federer no asistió al evento en Suiza, sin embargo a través de su cuenta de Twitter manifestó el “honor de haber ganado este premio” y poder compartirlo con su equipo.

So honored to have won this award. Sharing this with my entire team.. I wouldn’t be where I am and who I am without them. Thank you. https://t.co/Cyoz9kq77T

— Roger Federer (@rogerfederer) December 10, 2017