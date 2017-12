Rodolfo Marcano es la revelación del año para Zamora FC

Dedicación, sacrificio y humildad son algunas de las cualidades que posee uno de los futbolistas más resaltantes de la presente temporada para el tricampeón nacional, Zamora Fútbol Club. Y es que, el oriundo de San Silvestre: Rodolfo Marcano, ha deslumbrado con su actuación a lo largo del año 2017, convirtiéndose en uno de los máximos anotadores de la entidad blanquinegra.

El dorsal ‘19’, llegó a la Furia Llanera a mediados del mes de Julio, colocando todo el talento y profesionalismo como jugador a disposición del timonel de la Filial, Luis Terán.

Desde su llegada, Marcano dejó en las canchas un fútbol lleno de entrega e inteligencia, y ante su experiencia con el segundo equipo zamorano expresó: “Han sido unos meses increíbles acá en Zamora FC, cuando me llamaron para que viniera a reforzar la filial, me sentí emocionado, sabía lo que era venir a una institución de tanta importancia en el país”.

“Agradezco mucho al ‘profe’ (Luis Terán) y todo el cuerpo técnico por cada minuto de confianza, por cada palabra de aliento en los entrenamientos, todo rindió sus frutos. Este semestre pude dejar buenos números y mostrar de lo que soy capaz, mi objetivo siempre ha sido establecerme en primera división”, señaló el barinés.

Además, el blanquinegro añadió que los ocho goles marcados en el Clausura 2017 y los dos tantos hasta ahora en el Torneo Permanencia 2017 con la Filial, son muestra del fútbol que tiene y con el que piensa establecerse en primera división. “He demostrado gran parte de mis capacidades en el juego, todo con mucho esfuerzo, entrega y dedicación. Sin embargo, sé que puedo dar mucho más, todo con mucho trabajo y humildad”, manifestó.

“Tuve experiencias muy positivas con Estudiantes de Caracas y Potros de Barinas, pero éste ha sido mi mejor semestre hasta ahora, quiero seguir esforzándome al máximo para ser mejor cada día”, agregó el zamorano.

Por último, Marcano cerró hablando sobre las sensaciones que quedaron luego de ese debut con el primer equipo en Copa Venezuela 2017, y luego de esos dos tantos que por muy poco le permiten a la Furia Llanera proclamarse campeón. “Fue un partido complicado el de aquella noche, me sentía ansioso desde el primer minuto, quería entrar al campo de juego. Salí con decisión, el equipo estaba caído anímicamente y yo me puse la meta de levantarlo, las cosas se me dieron, pero todo gracias al trabajo y sacrificio a diario. Fue un momento muy feliz al anotar esos dos goles, y aunque no conseguimos salir campeones, lo guardo como un muy bonito recuerdo”, remató el oriundo de San Silvestre.