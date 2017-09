Robeilys Peinado llega a Venezuela

La garrochista Robeilys Peinado llegó ayer a Venezuela luego de ganar la medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Atletismo 2017. Fue la primera presea para nuestro país en un evento de mayores de esa magnitud.

“La verdad es que esta medalla marcó mi vida, al convertirme en la primera venezolana en ganar una medalla mundial de atletismo de adultos”, expresó sonriente Peinado, tras su arribo al Aeropuerto Internacional de Maiquetía.

Peinado, de 19 años, logró el bronce, tras conseguir un salto de 4,65 metros en la final que compitió contra 12 atletas. En el certamen, la caraqueña igualó su propio récord nacional de salto con garrocha.

Para recibir a la atleta, el pueblo venezolano se acercó a la terminal aeroportuaria, para demostrar su alegría y acompañar a la atleta al ritmo de los tambores.

La saltadora, que llegó a las 2:15 de la tarde, expresó su satisfacción y alegría por el caluroso recibimiento que le brindó el pueblo y su familia.

“Muchas gracias a todas las personas que se tomaron un poquito de su tiempo para venir acá a recibirme, estoy muy feliz, no me lo esperaba. Estoy muy feliz de reunirme con mi familia, con mis padres y estar con las personas que me aprecian; y le agradezco a Venezuela porque sin ellos esta medalla no hubiera sido posible, porque después de mi accidente de Río 2016, lo que me impulsó a seguir adelante fueron las palabras de motivación y de apoyo de todo el pueblo venezolano”, resaltó la garrochista.

“Cuando una puerta se cierra se abren miles, solo hay que seguir luchando y trabajando. Yo lo logré, y como siempre lo digo: mis medallas y mis triunfos son para toda Venezuela”, concluyó Peinado.