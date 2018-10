Reinier Roibal: “Vengo a enfocarme en hacer lo mismo que el año pasado”

En la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), los importados cumplen un papel crucial, si bien es cierto los equipos están conformados mayormente por criollos, las organizaciones deben moverse en beneficio del conjunto en busca de lanzadores o bateadores que aporten sus dotes en el punto más flaco de la plantilla. En el marco de ese objetivo, el cubano Reinier Roibal repite este año con las Águilas del Zulia.

El lanzador nacido en Santiago, Cuba, lanzó en la zafra 2017-2018 con los rapaces y fue un baluarte del pitcheo abridor. El derecho fue candidato a Pitcher del Año, al dejar registro de 5 victorias y 2 derrotas, con efectividad de 2.03 en 53.1 innings lanzados.

El derecho llegó al complejo deportivo Luis Rodolfo Machado este martes para unirse a los entrenamientos del equipo rapaz bajo la mirada del mánager Lipso Nava. “Me siento muy contento de volver a Venezuela, me gusta lanzar acá, la liga tiene un muy buen nivel”, afirmó Roibal. “Ahora mismo me está pegando el clima, llegué y estaba lloviendo, es distinto a donde yo vivo”, dijo luego de realizar su primera práctica con la humedad como protagonista.

“Vengo a enfocarme en hacer lo mismo que el año pasado, fue un año muy bueno, lo más importante es que terminé sano”, aseguró el serpentinero de 29 años. El derecho viene de lanzar en México donde trabajó con Guillermo Larreal, coach de bullpen naranja, pero no fue una experiencia muy positiva, “Vengo a trabajar lo que allá no me salió bien”, cerró el diestro.

Hasta ahora el cuerpo técnico solo ha nombrado al lanzador del primer encuentro, así que aun el cubano no sabe qué puesto de la rotación tomará, aseguró que el equipo lo evaluará y decidirá en que puesto lo pondrá. “No me mortifica el puesto que tome en la rotación, ya ellos dirán de acuerdo a como me vean”, finalizó.