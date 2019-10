Rafael Dudamel: “Nada puede estar por encima de la selección nacional”

La tarde de este miércoles 9 de octubre se llevó a cabo un encuentro entre los representantes de los medios de comunicación y el seleccionador nacional Rafael Dudamel en el estadio Olímpico de la

UCV, previo a lo que será el primer compromiso de la doble fecha FIFA en la capital ante Bolivia.

“Estoy feliz de la vuelta de la Vinotinto a la capital. Cuánto añorábamos venir a Caracas. Nuestra gente siempre pendiente del televisor y mañana los vamos a tener aquí”, expresó Dudamel, quien además resaltó la importancia de tener más cerca a la afición. “Estamos cerca de empezar las Eliminatorias y tenemos que reforzar los lazos que nos lleven a trabajar juntos con la afición”.

La Vinotinto continúa con su paso firme hacia la consolidación de un equipo competitivo para lo que serán las Eliminatorias Sudamericanas de Qatar en el año 2022, por lo que cerrará el año calendario 2019 disputando cinco partidos amistosos realizados posterior a la Copa América de Brasil.

“Es importantísimo lo que está sucediendo y va a suceder: aprovechar al máximo estos cuatro partidos de la fecha FIFA. Si hoy tendríamos que visualizar la Eliminatoria, a lo largo de este tiempo, creo que

hemos hecho lo necesario para empezar a jugar”, indicó el estratega.

Tema Josef Martínez

En las últimas semanas se dio a conocer de forma oficial, mediante una carta publicada por el mismo jugador y los medios de comunicación, sobre la renuncia de Josef Martínez a las convocatorias de la Vinotinto.

Jugadores ya habían emitido su opinión sobre este caso en días anteriores, pero ahora fue el seleccionador nacional quien comentó: “He leído algunas manifestaciones de jugadores con respecto a Josef Martínez y son respetables, como también es respetable la decisión de él. No se puede perder nunca que nada puede estar por encima del equipo nacional. Rescato el respeto con que se han manifestado sus compañeros. Los egos personales o diferencias, no deben entrar en una selección que aspira estar en un mundial”.

A su vez expresó estar sorprendido y entristecido por la decisión tomada, alegando además ser esta la primera oportunidad en la que se le presenta algo similar. “Entiendo que hay situaciones que se deben manejar puertas hacia adentro. El caso de Josef Martínez me ha sorprendido y entristecido porque si hay algo que le pongo empeño, es atender al ser humano. Está por encima de todo”.

Específicamente de la carta y los motivos, indicó: “Cuando ha manifestado maltrato psicológico, me ha hecho reflexionar. ¿A qué llamamos maltrato psicológico? Si no jugar siempre es maltrato psicológico, todos los entrenadores lo seríamos. Llamarle maltrato psicológico por no jugar, es faltarle el respeto a sus compañeros. Ocuparme a atender exclusivamente a un futbolista que sólo la obtiene siendo titular, no puedo”.

Asimismo abrió la puerta para que, cuando lo considere, pueda volver: “Este no es el equipo nacional de Rafael Dudamel, es el equipo nacional de Venezuela. El día que Josef Martínez se despierte sintiendo que le hace falta la selección nacional, aquí las puertas van a estar abiertas”

Al término de la Copa América de Brasil hace meses atrás, tanto el estratega como el futbolista conversaron: “Me había solicitado en ese momento el deseo de enfocarse en su equipo y que no lo convocara en estos amistosos de septiembre, octubre y noviembre. Me sorprendió la carta porque teníamos la suficiente comunicación y madurez para hablarlo. Lo iba a entender”.

Posibles sedes

Hace escasas semanas, el estratega Vinotinto visitó los recintos deportivos de las ciudades de Mérida, Barquisimeto y Puerto Ordaz, inspeccionando el estado de las canchas en dichas zonas. A pesar de ello, todavía no se ha tomado la decisión de cuáles serán los estadios que utilizará el combinado criollo, cuando juegue de local, en el próximo premundial a iniciarse en el mes de marzo del 2020.

“Qué Caracas pueda ser una de las sedes es fabuloso. No tenemos definida ninguna ciudad. El hecho que no haya ido a San Cristóbal o Maturín, no quiere decir que estén descartadas. No podemos poner plazo para elegir la sede porque aún no tenemos calendario de Eliminatoria. En diciembre será el sorteo”, comentó.

Relación con dirigentes

Rafael Dudamel ha mantenido, desde su llegada a la selección absoluta, una buena relación con los dirigentes de la Federación Venezolana de Fútbol, trabajando de la mano en pro de cumplir con los objetivos de cara a la meta de clasificar hacia la Copa del Mundo.

“Mi relación con los dirigentes siempre ha sido profesional, de buena comunicación. Entendiendo la situación económica de la FVF, no he forzado para jugar. Como toda empresa es imposible tener un acuerdo permanente”, dijo.

Duelo de entrenadores venezolanos

En la acera de enfrente, específicamente liderando a la selección de Bolivia, estará el ex director técnico de Venezuela, César Farías, por lo que el duelo tendrá un ingrediente adicional en un escenario importante para el público local.

“Enfrentar mañana a César Farías será muy especial para mí. Es uno de los técnicos que más influencia ha tenido en el desarrollo de nuestro fútbol y nuestra selección. Mañana ojalá toda nuestra gente le dé un aplauso de reconocimiento. Después de ahí, será nuestro rival. Él tendrá una camiseta verde y nosotros la Vinotinto”, resaltó.