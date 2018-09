Peloteros afiliados a Major League Baseball no podrían jugar en el estadio Luis Aparicio

En medio de la primera práctica de las Águilas del Zulia de cara al inicio de la temporada 2018-2019, el gerente deportivo de los rapaces, Luis Amaro, mostró su preocupación por el grave estado que presenta el terreno del estadio Luis Aparicio “El Grande”. Lo deteriorado que está el campo mantiene en alerta a Major League Baseball, que hasta la fecha no ha dado la autorización para que los peloteros Grandes Ligas o afiliados a su sistema de ligas menores vean acción.

“El tema del Luis Aparicio es delicado, no van a jugar peloteros afiliados (a Major League Baseball) en Maracaibo y si lo harán afuera, yo creo que eso va a ser un problema, porque no solo jugamos nosotros aquí en Maracaibo, si no también los otros 7 equipos y el terreno va a ser una condicionante para que no salgan los mejores equipos de ambos lados”, explicó “Yoyo” en una conversación con la prensa. “Sé que viene MLB el domingo y antes del inicio de la temporada, pero es un caso preocupante y sé que estamos haciendo todo lo posible para tener el terreno al nivel que exige MLB”.