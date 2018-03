Peligra participación de Venezuela en eventos internacionales de baloncesto

Que el Consejo Nacional Electoral (CNE) se involucrara en el proceso electoral de la Federación Venezolana de Baloncesto encendió las alarmas de la Federación Internacional de Baloncesto. El máximo ente del deporte amenazó con no reconocer los resultados de los comicios que se realizarán el 14 de abril, pues la participación del CNE es considerada como una intervención de terceros en el proceso.

De no realizarse los procedimientos por los canales indicados por los Estatutos, tanto de la Federación Nacional e Internacional, Venezuela podría ser sancionada por la FIBA y su participación en eventos internacionales estaría en jaque.

Bruno D’Adezzio, aspirante a la presidencia de la FVB por la plancha Somos Baloncesto, dijo a Versión Final que la participación internacional del seleccionado patrio, campeón de las Américas, no estará en riesgo “porque en los países donde ha habido intervenciones de la FIBA, el Comité Olímpico del país se hace cargo de que el país pueda competir y pueda seguir su desarrollo. No necesariamente una intervención de la Federación Internacional en cualquier índole, paralizaría la actuación de la selección porque para eso está el Comité Olímpico”.

Las declaraciones, sin embargo, son refutadas.

La Carta Olímpica es la Constitución madre de todas las Federaciones Nacionales que están adscritas a las Federaciones Internacionales. Si la FIBA, que pertenece al COI, suspende a Venezuela de toda participación internacional, no podrá participar en ningún evento organizado por quienes estén afiliados al Comité Olímpico, mantuvo el periodista Juan José Sayago en conversaciones con este rotativo.

“La carta olímpica es clara en el artículo 3. Las suspensiones van acordadas con las asambleas extraordinarias de cada federación adscrita al COI. Si los suspenden, están fuera de todo”, sentenció.

El caso más reciente de un veto a un combinado nacional es el de Brasil. Los amazónicos fueron sancionados por siete meses, entre noviembre de 2016 y junio de 2017 por el “incumplimiento de sus obligaciones como Federación Nacional de acuerdo con los estatutos generales de la FIBA”, que incluyó la “intervención de terceros” en la selección nacional y en la “financiación de las actividades de los equipos nacionales”.

La Federación Internacional extendió la invitación al COV, presidido por el profesor Eduardo Álvarez, para que sirva de mediador en el conflicto del baloncesto en Venezuela.

No reconocerán Federación paralela

La FIBA no reconocerá elecciones ni intervenciones de terceros e intervenciones de terceros no significa que el CNE las organice, intervención de terceros es que los electores no sean el universo de baloncesto. A eso se refiere. En los estatutos del deporte está previsto que el organismo que realice las elecciones sea el CNE, dijo el coach ítalo-venezolano.

Para D’Adezzio, la figura de terceros a la que se refiere la FIBA también alude a los electores o intervenciones directas por parte del Gobierno venezolano, aunque esto no incluiría la figura del CNE como ente organizador de los comicios de abril.

El aspirante a la presidencia de la FVB mantiene que la figura del órgano electoral nacional está provista en la Ley del Deporte venezolano.

En la carta que envió el organismo indicó que no reconocerá los resultados de los comicios de abril “debido a que considera que se estableció un censo y un proceso electoral bajo criterios desconocidos que violan los estatutos de la FVB”.

FIBA dice que no quiere intromisión de terceros”, es decir, que el Gobierno imponga cargos “o que los votantes no sean del universo de electores. Es una manipulación de la interpretación de la ley no muy clara, sostuvo D’Adezzio.

El comunicado explica que la Federación Internacional “considera que, a pesar de la presencia del logotipo de la FVB por parte del CNE, el establecimiento de un censo de votantes y un proceso electoral según criterios desconocidos, que claramente no se basan en las normas establecidas en los estatutos de la FVB, es un intento de crear una nueva Federación de Baloncesto en Venezuela”.

Continúa el mensaje: “Además, como bien puede saber de las comunicaciones previas de FIBA a la FVB, las Federaciones Nacionales Miembros gestionarán sus asuntos de forma independiente y sin influencia de terceros. Por lo tanto, incluso si el CNE no tratara de crear una nueva Federación sino que interviniera en la FVB, el establecimiento de un proceso electoral a través del CNE constituye una intervención del Gobierno en los asuntos de una Federación Nacional de Miembros (Art. 9.7 de la FIBA General Estatutos).

Son basquetbolistas

El ítalo-venezolano dejó dicho que el organismo venezolano “puede ser que digan que (el padrón electoral) es extenso, pero la ley dice quiénes son los que les corresponde votar y si es así, tiene que impugnar, entonces no puedes decir algo genérico. Decir que es muy extenso, son manipulaciones interpretativas que no van al caso. Esto lo hace la gente del básquet”.

El universo de votantes, publicado semanas atrás por el CNE, fue criticado por la FVB, que indicó que supera a las personas registradas en el ente. “No hay terceros. Votan basquetbolistas”, aseguró el coach.

La razón principal por la que se acudió al Tribunal Supremo de Justicia en primera instancia, fue la falta de un juzgado arbitral en la Federación Venezolana, justificó D’Adezzio. “La Federación hizo la convocatoria de manera inconsulta y no tiene un tribunal imparcial como pide FIBA que deba tener. Si la Federación hace algo ilegal, ¿a quién recurrimos? FIBA pide que tenga un tribunal arbitral para los casos que no son deportivos, y la Federación no lo tiene, ¿entonces a quién vamos a apelar?”.