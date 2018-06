Pau Gasol: “Mi pensamiento está en San Antonio”

El jugador español Pau Gasol aseguró este lunes que su mente está centrada en seguir en los Spurs de San Antonio, si bien reconoció la situación compleja en la que se encuentra su equipo después de que el alero Kawhi Leonard haya expresado su intención de dejar la franquicia.

El ala-pívot catalán admitió que será complicado reconducir la situación y explicó que hace tiempo que no habla con Leonard ya que es un “jugador reservado”.

“Si el equipo lo ha tenido complicado contactar con él, imagínate los jugadores”, apuntó Pau Gasol, quien añadió que la decisión final la tienen los Spurs.

También se refirió Gasol a la situación de Lebron James, que este verano es agente libre y puede firmar un contrato con la franquicia de la NBA que quiera.

Gasol desconoce la decisión que tomara James, si bien se muestra convencido de que querrá jugar en “un equipo con posibilidades de ganar” a los Warriors.

Ante un posible interés de Lebron en recalar en los Spurs por la presencia del entrenador Gregg Popovich, Gasol explicó que ambos tienen buena relación.

“Sé que tienen buena relación y mutua admiración pero no sé si es suficiente para que él pueda venir a San Antonio, que sería una noticia importante para el equipo”, apuntó.

Por último, Pau se refirió a su futuro en la selección española. A pocos días de cumplir 38 años, el jugador catalán quiere continuar en la selección, si bien admitió que difícilmente jugará en los partidos de clasificación para el Mundial de China del próximo septiembre.

“La ilusión sigue ahí y me gustaría seguir. Este verano, lo que me gustaría es dar mérito al grupo que ha jugado estas ventanas y luego darles continuidad, que se la merecen por los buenos resultados. Las fechas de septiembre están muy cercanas al principio de temporada de la NBA. No está cerrada la puerta, pero está difícil”, concluyó.