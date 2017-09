Paris Saint-Germain: Nuevo tridente mortal

El Paris Saint-Germain se armó para la guerra. El equipo de “la ciudad de las luces” no solo quiere retomar su reinado en Francia, sino que también desea ser amo y señor de Europa. La tarea no será fácil, y por eso juntó a tres de los atacantes más talentosos del planeta para emprender su ambiciosa cruzada, que se enfoca en destronar a las grandes potencias: El FC Barcelona, Juventus y Real Madrid.

Cuales piezas de un rompecabezas, el multimillonario jeque árabe Nasser Al-Khelaifi, presidente del club parisino, unió al brasileño Neymar Jr. y al joven francés Kylian Mbappé para, junto al uruguayo Edinson Cavani, armar un nuevo tridente mortal bautizado como la “MCN” (Mbappé, Cavani, Neymar), y que hoy podría hacer su estreno.

“Es el tridente mortal de Francia. Tengo mis dudas en darle más galones de la cuenta a un tridente que a nivel local no debería tener problemas. Sin embargo, me gustaría ver cuando tengan que pasar la frontera y jugar Champions. Cuando tengan que verse cara a cara con equipos más poderosos, no solo en lo económico, sino en formación y en estructura”, señaló Martín Macchiavello, periodista del Diario Olé de Argentina, a Versión Final.

“Es una delantera temible. Lo que le va a transformar en un gran tridente es ensamblarlo y ver cómo se entienden. Que haya una conexión tanto dentro como fuera de la cancha. Como la “MSN” (Messi, Suárez, Neymar). Ellos tenía tres puntos en común: Su calidad futbolística, que valían millones y que tenían una gran afinidad dentro y fuera de la cancha. Esos ingredientes suman demasiado”, atizó el comunicador.

En relación al análisis de Macchiavello, el periodista venezolano Ernesto Vera agregó: “Todo pasa porque logren engranarse, sobre todo porque es una tripleta muy joven. No solo para que funcione un tridente o un dúo tienen que tener potencial físico y técnico que lo poseen, también deben conocerse bien. A corto plazo será difícil que den frutos. Mbappé es joven, y por eso le puede costar encajar en el proceso. Quizá en seis meses podamos ver lo mejor de ellos”.

“Pasó en el FC Barcelona”, agregó Vera, quien además es jefe de prensa del Zulia FC. “Recién llegado Neymar, no funcionaron inmediatamente, pasaron algunos meses para que fuesen el tridente que fue. Lo mismo con la “BBC” (Benzema, Bale, Cristiano) en el Madrid, aunque ahí fueron las lesiones lo que privaron”.

Gran potencial

“En este momento lo único que podemos decir de este tridente es lo que promete. Después hay que ver en la cancha como funcionan como grupo. No solo deben combinarse ellos, sino con los ocho compañeros que tienen a sus espaldas. Da la sensación que debe ganar el título de Francia caminando y mínimo deben aspirar semifinales de Champions”, complementó Macchiavello.

Y es que el club de la capital francesa invirtió 222 millones de euros por el brasileño, que se lo arrebató al Barça y gastó 180 por el galo, que se le quitó al Mónaco. Un derroche que pinta a dar grandes resultados pero ¿le servirá para quedarse con la “Orejona”?

“El PSG necesita mucho más que este tridente para ganar una Champions. No hablamos de jugadores, sino de trabajo. Que el técnico pueda plasmar una idea de juego y en base a ese trabajo conseguir los resultados. El fútbol es un juego de equipo y si no hay trabajo en equipo, con todo y los talentos individuales, es difícil que logre frutos. Hay equipos mucho más armados, más profundos”, dijo Vera.

“Hay clubes que están más consolidados como equipo, que han llegado a un límite máximo y es el que les da el ritmo de competencia. En su época, el Chelsea del ruso Román Abramóvich hizo la inversión más grande para un club en el mundo, pero no consiguió los frutos inmediatamente. Fue campeón de la Champions años después”, cerró el zuliano.

Primera prueba

La alcabala número uno que probará el calibre de los tres tanques de guerra será el modesto FC Metz. El PSG, actual líder con cuatro victorias al hilo, visitará esta tarde (2:45 p. m.) al granate, colista y sin puntos, por la fecha 5 de la Ligue 1 francesa, antes de su primera incursión en Europa.

La tropa dirigida por Unai Emery viajará a Escocia para toparse con el Celtic FC, el martes 12 de septiembre, en un Grupo B de la Liga de Campeones donde el poderoso Bayern Múnich y el Anderlecht belga también le esperan.