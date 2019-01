Osaka y Kvitova se disputan el trono en Australia y el número 1

“The winner takes it all”: el trofeo del Abierto de Australia y la corona de la número 1 mundial. La jugadora que gane la final femenina del sábado en Melbourne, la japonesa Naomi Osaka o la checa Petra Kvitova, conseguirá un premio doble.

Ni la jugadora nipona ni la zurda checa han estado nunca en el primer puesto del ránking WTA. Osaka, actual número 4 del mundo, está en su mejor posición y Kvitova, sexta, llegó a alcanzar el segundo puesto hace siete años, en octubre de 2011.

La primera lo considera uno de sus “mayores objetivos”, mientras que la segunda dice que el número 1 será “una bonificación muy bonita”.

En lo que sí tienen experiencia ambas es en triunfar en torneos del Grand Slam.

Osaka lo hizo en septiembre en el Abierto de Estados Unidos, con apenas veinte años. En 2011 y 2014, en ambas ocasiones en Wimbledon, Kvitova fue la campeona.

“Ya he jugado finales del Grand Slam, pero ésta es un poco diferente, un poco especial, probablemente porque llega después de todo lo que ha vivido”, estima la jugadora checa.

La “segunda carrera” de Kvitova

Sin nombrarla, Kvitova hacía referencia a la agresión con un cuchillo que sufrió a finales de diciembre de 2016, durante un asalto en su casa en la República Checa.

Un suceso que puso en peligro su carrera: su mano izquierda sufrió daños y necesitó una importante operación, que le tuvo apartada de las pistas durante cinco meses.

“Supe recientemente que mi médico no estaba muy contento con mi mano dos meses después de la operación, porque las cicatrices eran muy, muy tensas, y duras, y no podía hacer mucho en esas condiciones. Afortunadamente no me dijo nada en aquel momento”, cuenta Kvitova.

Para la checa, lo que ha vivido después de la agresión es su “segunda carrera”.

Su recorrido australiano incita al optimismo. Campeona este mes en Sídney, encadenó en semifinales una undécima victoria consecutiva y en sus seis partidos hasta ahora en Melbourne no ha perdido ningún set.

Osaka volverá por su parte a una final del Grand Slam después de la que jugó en Nueva York en septiembre ante Serena Williams, marcada por el enorme enfado de la estadounidense con el juez de silla.

Osaka y Kvitova no se han enfrentado nunca, pero son conscientes de que será un partido complicado.

“¡Naomi está lanzada! Está en muy buena forma”, afirma la checa.

En caso de ganar el sábado, Osaka se convertiría en la primera jugadora, sin contar a Serena Williams, en encadenar dos títulos seguidos del Grand Slam desde que lo hiciera la belga Kim Clijsters en 2010-2011.