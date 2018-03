Osaka elimina a Serena Williams en primera ronda de Miami [+Video]

La historia de Cenicienta continua, la japonesa Naomi Osaka continuó este miércoles su racha ganadora luego de coronarse como campeona del Masters 1000 de Indian Wells, con una victoria ante la gigante del deporte blanco, Serena Williams.

Osaka se impuso en dos sets (6-3, 6-2) frente a la estadounidense en una hora y 17 minutos de juego y avanzó a la segunda ronda del Masters 1000 de Miami.

La japonesa viene de derrotar a Daria Kasátkina, sembrada número 20 de la WTA, en la final de Indian Wells, lo que significó su primer título de Masters.

Por su parte, Serena cayó en ese mismo torneo en tercera ronda frente a su hermana, Venus Williams, luego de haber estado ausente de toda competencia debido a su embarazo.

Osaka ahora se enfrentará a la ucraniana Elina Svitolina, cuarta favorita de Miami.

