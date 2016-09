Oficial: Lionel Messi no jugará contra la Vinotinto

Tras horas de incertidumbre sobre el estado de salud de Lionel Messi y su posible ausencia para el compromiso contra la Vinotinto este martes en Mérida debido a una dolencia en la pubis, este viernes la Albiceleste confirmó la baja de Lio.

A través de sus redes sociales, la selección de Argentina informó que el rosarino no viajará a Mérida con el combinado de su país para afrontar la octava fecha eliminatoria rumbo a Rusia-2018.

“El capitán de la Selección padece un cuadro de dolor inguinocrural, por lo que no participará en el próximo compromiso de Eliminatorias”, expresa el comunicado emitido por la Albiceleste.

El breve oficio informa además que el astro argentino “seguirá con indicación de reposo deportivo”.

Minutos antes, el técnico de Argentina Edgardo Bauza ya había adelantado la noticia a los medios luego de la práctica matutina en Ezeiza. “”Lio está con dolor, ahora va a salir un informe oficial. Lamentablemente no va a poder jugar el próximo partido. Tiene una inflamación y no podemos tomar riesgos”.

Messi fue el principal protagonista de la victoria de Argentina contra Uruguay al convertir el único gol del encuentro en la fracción 42 y tras ese partido tanto el jugador como Bauza avisaron que evaluarían su estado de salud para decidir si jugaría o no en Mérida.

Bauza aseguró que Lio acompañará al seleccionado hoy y mañana en los entrenamientos pero no viajará a Mérida para comenzar su tratamiento de recuperación: “Va a estar hoy, mañana va a estar con el grupo, pero el partido no lo va a poder jugar. No creo que viaje porque se tiene que empezar a tratar. Es un tema delicado y hay que cuidarlo”.