Nick Kyrgios ofrece a Puerto Rico 50 dólares por cada “ace”

Pese a ser considerado el “bad boy” del tenis, el australiano Nick Kyrgios demostró su lado generoso al ofrecer a Puerto Rico, la isla devastada por el huracán María, 50 dólares por cada “ace” -punto directo de saque- que consiga hasta el final de la temporada.

EL jugador de 22 años había prometido inicialmente 10 dólares de ayuda por cada “ace”. Pero en un posterior tuit, escribió: “Subo mi oferta para ayudar a Mónica Puig a recaudar dinero para #DonateWithMonica a 50 dólares por ‘ace'”.

I’m upping my offer to help Monica Puig raise money for #DonateWithMonica to $50 per ace. This is to help the… https://t.co/saI2QYYaFb

— Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) 4 de octubre de 2017