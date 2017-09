Nadal y Federer se halagan tras debutar como dupla [+Tuits+Videos]

Luego de debutar como pareja de dobles en la Laver Cup, Rafael Nadal y Roger Federer utilizaron sus redes sociales para compartir halagos y divertidos mensajes sobre su compañero histórico.

Mientras que Federer aseguró, en la misma red social, que “podría acostumbrarme a jugar en el mismo lado de la red que Nadal”, sin embargo “teniendo cuidado”.

El helvético adjuntó los tuits con fotografías y videos, entre ellas el momento de un casi choque por su inexperiencia como dupla, del partido que disputaron contra el dúo del Resto del Mundo Sam Querrey y Jack Sock.

I could get used to playing on the same side of the net as @RafaelNadal 💪🏻👊🏻👯‍♂️🕺🏽🎯🔥 pic.twitter.com/BxNvbFdDrn

— Roger Federer (@rogerfederer) September 23, 2017