Nadal vence a Istomin y avanza a segunda ronda del US Open

El español Rafael Nadal, campeón en 2010 y 2013 debutó este lunes con victoria en el Abierto de Estados Unidos al imponerse por 6-1, 6-4 y 6-2 al uzbeco Denis Istomin.

Nadal se enfrentará en segunda ronda al italiano Andreas Seppi, que ganó su primer partido contra el francés Stephane Robert por 6-2, 3-6, 6-4 y 6-3.

Sin problemas aparentes en su muñeca izquierda, el campeón olímpico de dobles derrotó a Istomin, 107 del mundo, por segunda vez en este mismo torneo, y por quinta vez en sus enfrentamientos.

“Se ha complicado un poquito”, dijo no obstante el español en la pista a la cadena Eurosport, tras su victoria y al referirse al segundo parcial. “Lo tenía encarrilado, tenia el partido controlado, y quería jugar alegre y he fallado. Luego él ha restado más agresivo. Pero he salvado el momento crítico de ese set”, dijo Nadal para explicar su reacción.

“Uno va cogiendo confianza según el partido”, prosiguió Nadal, “sentía que quería golpear más bolas seguidas y que los puntos fueran más largos, todo para coger confianza”.

Nadal fue uno de los primeros ganadores en esta edición que ha estrenado la pista Arthur Ashe con su nuevo techo corredizo, aunque este lunes no hizo falta. “La pista está preciosa”, dijo Rafa, “pero hasta las dos y media hay sol y sombra y es algo incómodo jugar, incluso ha habido un golpe que lo he perdido de vista. pero hay que adaptarse. Si consigues pasar de esa hora se queda una pista preciosa”, dijo.

El zurdo español participa este año en el último Grand Slam de la temporada “acompañado” por un grupo de 32 personas, entre familiares, amigos y su equipo habitual. “Es un año un tanto especial”, dijo bromeando, “tengo a la familia por aquí de vacaciones, más que a verme a mí. La verdad es que les veo poco porque están paseando, pero sí es la primera vez que hay tanta gente conmigo. Están también mis primos pequeños y se lo pasan ‘bomba'”, dijo Nadal.