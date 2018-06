Murray: “No jugaré tres o cuatro años más si no soy competitivo”

El tenista escocés Andy Murray reconoció este viernes en rueda de prensa previa a Wimbledon que no seguirá jugando al tenis durante “tres o cuatro años más” si no se siente “competitivo” o si tiene “dolor”.

“No voy a jugar durante tres o cuatro años si no disfruto, si tengo dolor. Si tengo que parar, me dolerá, porque amo el tenis, me gusta verlo, jugarlo, viajar… Quiero jugar todo lo que pueda y me permita mi cuerpo”, explicó.