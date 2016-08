Mónica Puig con debut y despedida en US Open

La puertorriqueña Mónica Puig, reciente campeona olímpica en Río-2016, hizo este lunes su debut y despedida en el torneo de tenis US Open, el último Grand Slam del año.

Puig, número 35 del escalafón mundial del tenis femenino (WTA), se inclinó ante la china Zheng Saisai (N.61), quien ganó por 6-4, 6-2 tras una hora y 19 minutos de juego, según reseña AFP.

Para ganar su título olímpico, el primero en la historia de Puerto Rico, Puig tuvo que vencer en la final a la alemana Angelique Kerber, número dos del mundo.

“Había mucha presión, muchas expectativas”, admitió Puig. “Nunca había estado en esta situación, estoy navegando nuevas aguas, por nuevos terrenos. Una vez se convierta en algo habitual, me sentiré más cómoda”.

Puig reconoció que fue ella misma la que se destruyó en los momentos decisivos, pero que también había que darle crédito a la buena reacción que tuvo Zheng.

“Esto no me quita nada de lo que hecho”, reiteró. “Estoy en fase de aprendizaje, nunca había estado en esta posición de ser figura en el tenis que viene subiendo, todo el mundo me está mirando. Son cosas que tengo que seguir mejorando”.