MLB donará un millón de dólares para damnificados en Puerto Rico y México

Major League Baseball anunció que hará un donativo de US$1 millón para los damnificados del Huracán María en Puerto Rico y el terremoto en México.

Las contribuciones de la liga estarán destinadas a labores humanitarias inmediatas y reconstrucción a largo plazo a través de Habitat for Humanity, Project C.U.R.E. y The U.S. Fund for UNICEF, entre otras organizaciones sin fines de lucro que serán identificadas más adelante.