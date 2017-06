Miguel Montero: “Chicago siempre estará en mi corazón” [+Tuits]

El receptor venezolano Miguel Montero utilizó sus redes sociales para despedirse de Cachorros de Chicago y sus fanaticada, tras quedar en libertad por el equipo este miércoles.

“Fue un viaje impresionante. Ganar la serie mundial fue simplemente fantástico. Gracias a mi compañeros de equipo-buena suerte a cada uno de ustedes”, escribió Montero en su cuenta oficial de Twitter.

El careta criollo se despidió de los “fans más grande” y agradeció su apoyo en su tiempo en el equipo. Además, resaltó: “Fue un honor jugar para la organización. Chicago siempre estará en mi corazón”.

Montero permitió siete bases robadas en el duelo el martes ante los Nacionales de Washington y señaló a sus compañeros por el hecho. “Y si realmente lo miras bien, los pitchers no me dan ningún tiempo. Así que, sí, está bien, Miggy no puede sacar a nadie, sí. Pero mis lanzadores no mantienen a nadie cerca de las almohadillas”, puntualizó.

To the city of Chicago

Dear fans, today I say goodbye to the greatest fans. I want to thank you for the support. — Miguel Montero (@miggymont26) 28 de junio de 2017

It was an awesome ride. Winning the World Series was simply fantastic. Thank you to my teammates – good luck to everyone of you. — Miguel Montero (@miggymont26) 28 de junio de 2017