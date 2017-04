Miguel Cabrera recibe su séptimo Bate de Plata

Miguel Cabrera recibió el premio al Bate de Plata, en reconocimiento a su actuación en la temporada 2016 en las Grandes Ligas por séptima vez en su carrera.

La ceremonia de entrega se oficializó en el Comerica Park antes del duelo contra los Medias Rojas de Boston y la dio a conocer el equipo de Tigres de Detroit a través de su cuenta de Twitter.

El toletero venezolano ha ganado el galardón Silver Slugger en 2005, 2006, 2010, 2012, 2013, 2015 y, ahora, 2016.

Today, Miggy was presented with his Silver Slugger award from the 2016 season 💪 #SluggerNation #MiggyMondays pic.twitter.com/w6N7FensqF

— Detroit Tigers (@tigers) April 10, 2017