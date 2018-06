Messi y Argentina lo arriesgan todo ante Croacia

Argentina se enfrenta mañana a Croacia (2:00 p. m.) en la primera final de la selección en Rusia-2018, en la segunda jornada del Grupo D, luego de empatar 1-1 en su debut ante Islandia.

La albiceleste no puede permitirse otro tropiezo en el Nizhny Novgorod Stadium. Los europeos vencieron 2-0 a Nigeria en su estreno y buscarán su clasificación directa con una victoria frente a los sudamericanos, que aterrizan en el encuentro con un cambio total en su esquema.

Jorge Sampaoli decidió variar su dibujo luego de que su escuadra no fuera capaz de percutir en la defensa islandesa, mostrándose inoperante con la pelota a pesar de superar el 70% de la posesión.

“La realidad es que este partido es crucial para nosotros, más sabiendo que el otro día no pudimos conseguir los tres puntos. Este es un partido vital. Nosotros necesitamos ganar para pasarlos. Este partido es fundamental y necesitamos ganar”, dijo el lunes en conferencia de prensa Gabriel Mercado, que recuperará su lugar en el once inicial.

Sampaoli volverá a sus orígenes, a esos que le dieron la clasificación al Mundial, y formará con una línea de tres defensas y cuatro centrocampistas, con Mercado en lugar de Marcos Rojo, Cristian Pavón en la posición de Ángel Di María y Marcos Acuña en vez de Lucas Biglia.

“La organización de este partido merecía un plan inicial diferente al primero, que era un rival totalmente distinto. Tenemos que encontrar solidez para encontrar luego desarrollo en ataque. Estamos intentando fortalecernos en las dos áreas. El cambio de nombres propios tiene que ver con cambios en ese sistema”, comentó el seleccionador este miércoles en conferencia de prensa.

Enzo Pérez también podría entrar como acompañante de Javier Mascherano en la medular, en detrimento de Maximiliano Meza.

“Vamos a buscar la clasificación desde el principio del encuentro (…) Lo más importante es el estilo, se va a ver a un equipo con muchos jugadores en lo alto del campo, intentando asfixiar al rival y buscando lo que hemos venido a buscar, que es la clasificación. Queremos resolverlo mañana, no dejarlo para la última fecha”, señaló el DT sudamericano.

Batalla por la pelota

Argentina intentará controlar el partido y aprovechar los ataques croatas para encontrar los espacios que le faltaron ante Islandia.

Enfrente tendrán a dos centrocampistas de talla mundial en Luka Modric e Ivan Rakitic, estandartes del estilo ofensivo del equipo de Zlatko Dalic.

“Sabemos que Croacia tiene esos dos jugadores en el medio que tienen muy buen control de balón, que intentan ser protagonistas ellos también y tienen muy buenos jugadores. Es un equipo difícil, muy peligroso, ya lo sabíamos cuando nos tocó el grupo. Imagino que será un partido disputado, luchado y nosotros intentaremos tener el control del partido”, aseguró Mercado.

Las aspiraciones de Argentina pasarán también por recuperar la mejor versión de Lionel Messi, abatido el sábado tras errar un penal en la segunda mitad que podría haberle dado los tres puntos a su selección ante Islandia.

“Messi es el mejor del mundo. No hay un jugador únicamente que pueda pararle. Debemos hacerlo con todo el equipo, es la única manera. Argentina no es solo Messi, tiene muchos buenos jugadores, no debemos equivocarnos en centrarnos solo en Messi. Tenemos que juntarnos, ser un bloque compacto, como fuimos ante Nigeria”, comentó Dalic en conferencia de prensa este miércoles.

“Queremos hacer un gran partido para enseñarle a todo el mundo que Croacia también es un equipo muy fuerte”, subrayó por su parte Rakitic.

Unos buscarán el pase a octavos, los otros auparse a lo más alto de la llave. En cualquier caso, el Grupo D vivirá una final… desde el segundo día.

Probables alineaciones:

Argentina: Willy Caballero; Gabriel Mercado, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Eduardo Salvio, Javier Mascherano, Maximiliano Meza o Enzo Pérez y Marcos Acuña; Lionel Messi, Cristian Pavón y Sergio Agüero. DT: Jorge Sampaoli.

Croacia: Danijel Subasic; Sime Vrsaljko, Domagoj Vida, Dejan Lovren, Ivan Strinic; Marcelo Brozovic, Milan Badelj, Ivan Rakitic, Luka Modric, Ivan Perisic; Mario Mandzukic. DT: Zlatko Dalic.

Árbitro: Ravsham Irmatov (Uzbekistán).