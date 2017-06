Medias Rojas de Boston retirarán el 34 de David Ortiz

A Boston se debe, a la afición y la ciudad que lo acogió le deja un legado inigualable. David Ortiz es un rompe maldiciones, motivador que se crece ante las adversidades, quien guía el camino para que los demás no se den por vencidos, salvador de juegos y dador de títulos.

Un héroe para la eternidad

El dominicano de nacimiento, pero bostoniano de corazón ha labrado su camino al Salón de la Fama de Cooperstown con un bate de otro mundo, y con una pasión que exorcizó a Boston de la maldición de legendario Babe Ruth, una que les negó el título durante 86 años.

A los Medias Rojas llegó como agente libre en el 2003, y solo le tomó un año ser parte de su historia. Bateó jonrones inolvidables, de antología, para llevar a los patirrojos a la Serie Mundial, se quedó con el primer título del equipo en más de 80 años, y con el premio al Jugador Más Valioso de la Serie que barrieron ante los Cardenales de San Luis.

Los hizo creer.

Viento en contra

El “Big Papi” dejó de herencia un legado que no muchos podrán igualar, pero a los ojos de Juan Vené, quien forma parte de la Asociación de Escritores de Béisbol de los Estados Unidos (BBWAA, por sus siglas en inglés) “un medio pelotero” no debería ir al Salón de la Fama.

Ortiz se caracterizó por ser durante el 84% de su carrera, o 2029 juegos, el bateador designado. Solo estuvo en el terreno de juego en 278 encuentros como primera base.

“No sé si tiene posibilidades, yo no voy a votar por él si todavía estoy vivo cuando él sea candidato. Yo no voto por designados, simplemente me parece que medio pelotero…”, dijo el experimentado periodista radicado en los Estados Unidos a Versión Final mediante el hilo telefónico.

La decisión de Vené “es personal, pero un solo voto no resuelve todo, votamos más de 500 generalmente”.

Vené, el venezolano que más ha llenado boletas por exaltación al HOF, dijo entre risas “ojalá que no llegue”, y luego explicó que Ortiz no es amigo ni enemigo, pero el no tener mayor experiencia en el campo de juego a nivel defensivo, lo hace un medio jugador.

Y como Ortiz han llegado otros. Frank Thomas sería el pelotero con el que se le podría comparar. Ambos fueron designados y dejaron números superlativos, aunque Thomas vio más juegos como primera base que el “Big Papi”.

Lo cierto es que como Ortiz no hay dos. A un año de su adiós al Fenway Park, el “monstruo verde” lo recibirá hoy nuevamente para hacerle honor a su legado: El retiro del 34 del “Big Papi” de Boston.