Mayweather ataca a sus ‘haters’ restregándoles sus millones por la cara

Floyd Mayweather, el deportista mejor pagado del mundo, confesó a sus seguidores una de sus grandes excentricidades. El millonario boxeador mostró las maletas en las que guarda sus carísimos relojes, un reloj para cada día que está fuera de casa, en sus viajes.

“No saben, esto es una locura. La gente siempre está detrás de mí, viendo lo que hago, lo que no hago, lo que tengo y lo que no tengo. Seguiré mi camino y no me meteré con nadie, y no quiero que nadie me joda. Si me voy de vacaciones será mi culpa, pero si me voy de vacaciones 30 días, llevaré 30 relojes conmigo. Y si me voy 10 días más, pues llevo 10 relojes más”, explicó ‘Money’ Mayweather en el comentado video que publicó en Instagram.

Para completar su exhibición Mayweather se descolgó con un “¡Joder, también tengo un reloj de 18 millones aquí” y no se olvidó de sus ‘haters’ lanzando billetes: “Para mis ‘haters’ del día, aquí tengo 50.000 dólares”.