Maradona se estrena como DT de Dorados de Sinaloa

Diego Maradona fue presentado de manera oficial en el club Dorados de Sinaloa de la Liga de Ascenso MX del fútbol mexicano.

Entre sus polémicas declaraciones afirmó que estuvo tentado para dirigir a la selección de Venezuela. “Maduro me ofreció la selección de Venezuela”, expresó.

En rueda de prensa bailó, cantó y aseguró que no llegó de paseo ni de vacaciones sino a trabajar.

“Le agradezco a la gente de Dorados por pensar en mí. Tuve un montón de traspiés en mi vida. Tengo 57 años y asumo esta responsabilidad como si tuviera un hijo en brazos. Podrán decir un montón de cosas, pero desde que dejé la enfermedad (drogas), hace 15 años, por ahí decían el dopaje, yo quiero decirle o explicarle que cuando yo tomaba, era un paso para atrás, y lo que tiene que hacer el jugador de fútbol es dar un paso para adelante. ¿Qué pasó? Hice todo por mis hijas, me quedé sin monedas, me regresé al trabajo y mi hija de cuatro años me convenció de cambiar”.

“Tuve ofertas de Argentina, para quedarme buen tiempo ahí. Yo hablé con Maduro y me ofreció la selección de Venezuela. Ya habrá momento para decirle que sí a algunas de esas propuestas. Dorados es importante para mí y para mi familia”, detalló Maradona.