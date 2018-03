Maestre: “El boxeo nacional está de luto”

Existe un dicho famoso que reza, “siempre hay una primera vez”. Esto le sucedió a la selección nacional de boxeo, que no pudo asistir al único clasificatorio para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018.

Como consecuencia, el país no tendrá representación de pugilistas en el evento que forma parte del ciclo olímpico, algo que nunca había pasado en la historia del deporte.

El contingente de boxeadores criollos, que tenía previsto asistir al torneo en Tijuana, México, estaba integrado por 15 atletas, 10 masculinos y cinco femeninas.

“Es lamentable esta situación. Sentimos tristeza y decepción de no poder asistir a la competencia más importante de nuestra parte del continente”, declaró Gabriel Maestre, capitán de la selección a Versión Final. “El boxeo nacional está de luto, es una pesadilla. Estuvimos esperando hasta última hora y nada pasó”.

El boxeo es la disciplina que más medallas le ha dado al país en Juegos Olímpicos. Son seis, una dorada en México 1968 por Francisco “Morochito” Rodríguez, dos de plata de Pedro Gamarro en Montreal 1976 y Bernardo Piñango en Moscú 1980 y se adicionan las tres preseas de bronce en Los Ángeles 1984 de Marcelino Bolívar y Omar Catarí, más la conseguida en los pasados JJ. OO. de Río 2016 por Yoel Finol, quien hubiese asistido a sus primeros CAC en Barranquilla.

Ausencia acostumbrada

Este es el primer forfeit del año para un equipo nacional, pero en los últimos meses han sido cuatro las veces que una delegación criolla incurre en esta falta.

La selección masculina de voleibol no asistió a la Liga Mundial el año pasado, al igual que el femenino no participó en la serie de Grand Prix. Mismo caso se repitió con el softbol en el Campeonato Mundial y con la esgrima en los Panamericanos.

“Hicimos todo lo que pudimos, presentamos el plan al ministerio con bastante antelación, pero no enviaron a los muchachos y quedamos descalificados”, declaró Luisa Benítez, presidenta de la Federación de Boxeo, a este rotativo. “Ya la Confederación nos comunicó que no recibiremos sanciones. La pena más grande será no ver a Venezuela en Barranquilla”.

El combate sigue

A pesar de este duro golpe, los pugilistas criollos no cayeron a la lona y el plan continúa. Como gran capitán con experiencia, Maestre sabe lo importante de seguir con la frente en alto.

“Hablé con los muchachos. Estamos todos devastados, pero les dije que tenemos que pasar la página y enfocarnos en la Serie Mundial para buscar el cupo a los playoffs. Las posibilidades de ganarle a Cuba son reales y ese es nuestro objetivo”, afirmó Maestre.

Venezuela enfrentará a los antillanos el 23 y 24 de este mes, en el Domo José María Vargas, en La Guaira.