Maduro le ofrece a Maradona la Vinotinto sin importar el trabajo de Rafael Dudamel

“Yo hablé con Maduro y me ofreció la selección de Venezuela. Ya habrá momento para decirle que sí”. Las palabras pertenecen a Diego Armando Maradona, en rueda de prensa en México, donde asumió el timón de Dorados de Sinaloa, equipo de segunda división de la Liga Mexicana de Fútbol.

Según publicó el diario AS, el “Pelusa” confesó que antes de tomar la oferta del conjunto azteca, el Presidente de Venezuela le ofreció la selección Vinotinto, esto a pesar de que actualmente se encuentra Rafael Dudamel al frente del seleccionado criollo y que el técnico venezolano oxigenó a la selección tras relevar a Noel Sanvicente.

“Incluso tuve ofertas importantes en Argentina, pero yo estuve hablando con Evo (Morales) y me ofrecieron la selección de Bolivia y Maduro me ofreció la Selección de Venezuela, pero me siento con ganas de patear césped. Lo de Dorados creo que es importante en mi vida”, señaló el exfutbolista argentino en conferencia de este lunes.