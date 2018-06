Luka Doncic aterriza en los Mavericks de Dallas

Luka Doncic, la estrella eslovena de 19 años del Real Madrid, finalmente encontró equipo en la NBA. El Jugador Más Valioso de la Euroliga y Liga Endesa fue el tercer aspirante elegido en el Draft que se realizó anoche en Nueva York.

Fueron los Hawks de Atlanta los que hicieron el llamado del jugador europeo, sin embargo, los Mavericks de Dallas adquirieron los derechos al intercambiarlo por el quinto elegido: Trae Young.

“He estado hablando con muchos equipos, pero especialmente con Dallas. Han estado hablando conmigo, fueron muy amables conmigo, y me alegro de que lo sepas… Estoy feliz de estar en la NBA. Estoy feliz de ser parte de esto”, le dijo Doncic a ESPN después de enterarse de que sería enviado a Dallas.

Dallas también envió una selección de primera ronda 2019 protegida a Atlanta. Una fuente de Mavericks describió la protección en la selección de primera ronda que se le debe a Atlanta como “mínima”, y agregó: “Esperamos que se transmita el próximo año”.

La movida tiene ramificaciones menores para Dallas, reseñó ESPN. El tope salarial para Doncic será de $6.6 millones y no de $5.4 millones si los Mavericks se mantuvieron en 5. Dallas todavía está en posición de ser agresivo en la agencia libre, con el entrenador Rick Carlisle reconociendo que el centro será la prioridad de la franquicia en el mercado de este verano, cuando DeMarcus Cousins ​​y DeAndre Jordan estarán entre los agentes libres sin restricciones.

“Tengo muchos ex jugadores de la NBA en mi equipo. Juego contra muchos ex jugadores de la NBA”, dijo Doncic. “Tengo grandes compañeros de equipo, me enseñaron mucho, y especialmente a los jugadores de la NBA. Me han estado hablando de la liga todo el año. Saben que vengo, así que creo que estaba preparado”.

El ‘gran jefe’ de los Mavs, Dirk Nowitzki, inmediatamente dio la bienvenida a Doncic a través de Twitter, donde escribió: “bienvenido, mi amigo”.

No jugará en verano

Los Mavericks prefieren mantener al astro europeo fuera de la Liga de Verano de Las Vegas, le dijeron fuentes de equipo a ESPN, ya que la franquicia está dando prioridad al descanso de su preciado novato tras la larga temporada que tuvo con el Real Madrid.

Doncic de 6’8 pies de altura promedió 14.7 puntos, 5.1 rebotes y 4.6 asistencias. Se topó con pared después de jugar 18 meses seguidos sin un descanso para el Real Madrid y el equipo nacional esloveno, perjudicando a algunos cazatalentos con un puñado de actuaciones decepcionantes en marzo y abril. Pero aún encontró la manera de ayudar al Real Madrid a ganar la Final Four de la EuroLeague y fue galardonado con los JMV por su esfuerzo antes de marcar la victoria en la serie de campeonato en la ACB.

El armador de 19 años y nacido en Eslovenia, es el MVP reinante de la temporada regular de la Euroliga, la Final Four de la Euroliga y la temporada regular de ACB. Apodado ‘Wonder Boy’, se convirtió en el jugador más joven en debutar en el primer equipo del Real Madrid en la ACB a los 16 años, 2 meses y 2 días. En ese momento, se convirtió en el tercer jugador más joven en debutar en la ACB en general, detrás de Ricky Rubio, de 14 años, y Ángel Rebolo, de 15 años.

Entre los codiciados

El pívot bahameño DeAndre Ayton cumplió con todos los pronósticos y fue elegido con el número uno en el sorteo. Con 19 años y formado en la Universidad de Arizona, tuvo promedio de 20 puntos y 11 rebotes en la pasada temporada, y además se convirtió en el primer jugador de Bahamas en ser elegido como número uno en la historia del sorteo, y podrá firmar un contrato de novato por 8,2 millones de dólares.

“Sabía que era el mejor y el número uno”, declaró Ayton nada más acabar de estrecharle la mano al comisionado de la NBA, Adam Silver, quien fue el encargado de anunciar su nombre. “El momento de la reconstrucción ya llegó a los Suns”, agregó.

Ayton tendrá como nuevos compañeros al escolta hispano Devin Booker y al alero Josh Jackson, con quien espera formar un trío dominante bajo la dirección del nuevo entrenador del equipo, el serbio-estadounidense Igor Kokoskov.

Tampoco hubo sorpresa con la selección del número dos que hicieron los Kings de Sacramento, que se decidieron por el ala-pívot Marvin Bagley III, de 19 años, y formado en la Universidad de Duke, donde fue el jugador más dominante dentro de la zona. Bagley III fue de menos a más en los trabajos previos al sorteo y para muchos de los analistas es el mejor jugador que se presentó en el sorteo.