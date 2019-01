Los Leones del Caracas están listos para la final

Los Leones del Caracas cumplieron con una sesión de entrenamientos sabatina y quedaron listos para arrancar la próxima semana la final de la temporada 2018-2019 de la LVBP, a la espera de conocer su rival en esa instancia decisiva.

Los toleteros melenudos tuvieron su práctica de bateo y practicaron jugadas defensivas, mientras que los lanzadores hicieron sesiones de bullpen para afinar sus brazos.

“Estamos listos”, sentenció el manager Mike Rojas. “Nos falta ganar cuatro juegos y ser campeones. Estoy satisfecho y contento con lo que ha pasado en los últimos dos años. Mi trabajo aquí es ganar un campeonato y hemos dado todos los pasos necesarios, nos faltan solo cuatro juegos”.

Rojas alabó el trabajo de los jugadores en la semifinal antes Caribes de Anzoátegui en la que se barrió a la tribu en los tres juegos en Puerto La Cruz. “Nadie pensaba que íbamos a ganar tres seguidos allá. Fue una serie muy dura pero buena. Buen pitcheo y ganamos tres seguidos que nos pusieron en la final”, dijo.

El estratega no dio adelantos sobre la rotación del equipo para la instancia decisiva. “Esperamos el rival para definir eso”, explicó. “Los dos son buenos equipos y están batallando. Es verdad que les ganamos la serie particular a ambos en la ronda regular pero todo eso queda atrás ahora. Es una serie nueva a siete juegos y todo puede pasar”.

Solano se sumó al equipo

El mexicano Javier Solano fue la novedad del equipo en la sesión de entrenamientos que se realizó en el estadio Universitario. El diestro llegó ayer al país y desde hoy se uniformó con sus nuevos compañeros.

“Estoy contento y agradecido con la directiva por la oportunidad de estar aquí. Conozco a muchos jugadores así que me siento en familia, vengo a dar el 100%”, comentó el mexicano. “Es una gran responsabilidad venir en la final. No hay margen de error, eso lo sabemos. La oportunidad que me den sé que tengo que dar el 100% para llevar al equipo lejos y llevarnos la victoria, hay que atacar a los bateadores, poner el primer pitcheo en strike y sacarlos rápido de turno”.

El mexicano estará a disposición del cuerpo técnico desde el primer encuentro de la final, aunque el equipo aún no define a quién sustituirá en el roster.

“Lo más probable es que entre por César Jiménez porque está lastimado y no queremos forzarlo o apresurarlo”, explicó José Manuel Fernández, gerente deportivo del equipo. “Solano viene listo estuvo lanzando en la postemporada en República Dominicana y ya está a disposición del manager”.