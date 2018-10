Los Dodgers siguen sacando la garra en estos playoffs

Seis postemporadas consecutivas. Cuatro Series de Campeonato en ese trecho, incluyendo tres al hilo. Y el año pasado, una derrota ante los Astros en el Juego 7 de la Serie Mundial, la primera para los Dodgers desde 1988, reseñó MLB.com.

La pregunta del millón en Los Angeles ha sido la siguiente desde hace mucho tiempo: ¿Cuándo será el año de la próxima celebración de los Dodgers tras 30 años de espera ahora?

“Esa es nuestra meta todos los años, llegar a la Serie Mundial”, dijo el tercera base del equipo, Justin Turner, luego de que Los Angeles derrotara a Milwaukee por 5-2 en el Juego 5 de la SCLN el miércoles para colocarse a un triunfo de su segundo Clásico de Otoño en forma consecutiva. “No sé si hay más presión, pero es algo que queremos hacer todos los años. Hablamos de eso desde el primer día de los entrenamientos. Y con cada victoria, estamos acercándonos a un regreso a la Serie Mundial”.

Nada ha sido fácil para la edición del 2018. Lesiones, bajo rendimiento de algunas figuras al principio de la temporada y una fuerte competencia en el Oeste de la Liga Nacional hicieron más fuerte la batalla en comparación con el 2017, cuando los Dodgers ganaron 104 partidos en la campaña regular y perdieron un solo juego en las primeras dos rondas de los playoffs para llegar a la gran final vs. Houston.

Este mes, Los Angeles tuvo que ganar un Juego 163 de desempate para ganar su división por sexta ocasión al hilo, antes de despachar a los Bravos en cuatro encuentros de la Serie Divisional. En esta SCLN, los Dodgers estuvieron abajo 1-0 y 2-1 ante los Cerveceros, pero con dos victorias al hilo entre el martes y el miércoles, los azules están a un paso de la Serie Mundial.

El Juego 6 de la SCLN será el viernes en el Miller Park de Milwaukee.

“Estamos batallando, luchando, rayando, tratando de hallar la manera de anotar carreras”, dijo Turner, quien lleva tres empujadas en la SCLN-incluyendo un jonrón de dos anotaciones que decidió el Juego 2 de la serie en Milwaukee. “Creo que lo han visto en la postemporada, aun cuando hemos estado abajo. Estamos luchando, poniéndonos en una posición para posiblemente empatar los partidos o tomar la ventaja en los últimos innings.

“Ahí viene la experiencia. Nunca nos damos por vencidos”.

El manager Dave Roberts, quien trata de llevar a sus pupilos a la Serie Mundial por segunda vez en sus tres años al mando del equipo, ve esa garra de cerca.

“Eso no es nada nuevo para nosotros”, comentó el piloto. “La constante es que nuestros muchachos creen que vamos a ganar. Eso nunca ha cambiado. Pienso que no nos importa lo que se dice afuera ni el ruido entre los que no creen en nosotros.

“Lo más importante es que nuestros jugadores creen que vamos a ganar esta serie para darnos la oportunidad de ganar un campeonato este año”.